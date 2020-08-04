Росгвардейцы обнаружили разыскиваемого гражданина, который нуждался в помощи

В городе Березовский на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил лежащего на земле в бессознательном состоянии неизвестного гражданина.
Росгвардейцы остановились с целью оказания помощи незнакомцу, на котором были замечены ссадины и ушибы. Гражданина с явными признаками алкогольного опьянения стражи правопорядка привели в чувства и вызвали бригаду медиков. Отказавшись от госпитализации, мужчина пояснил, что после распития спиртных напитков не помнит, как оказался на улице.
Стражи правопорядка для выяснения обстоятельств доставили гражданина к сотрудникам полиции, которые установили личность незнакомца с помощью дактилоскопической системы «Папилон».
Выяснилось, что ранее судимый за кражи 31-летний местный житель с октября прошлого года находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления.
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