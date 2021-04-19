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Росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшему в потасовке и задержали его обидчика

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, избившего посетителя питейного заведения.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» охраняемого бара по улице Предмостная. На месте происшествия бойцы обнаружили 28-летнего пострадавшего с признаками ранения головы. Стражи правопорядка оказали раненому доврачебную медицинскую помощь и вызвали бригаду медиков. После этого правоохранители опросили работников заведения, и нашли подозреваемого, который пытался скрыться в скоплении людей. Им оказался ранее судимый за кражи и неправомерное завладение автомобилем 18-летний житель Киселевска.

По предварительной информации в питейном заведении отдыхали две компании. Во время застолья между задержанным и потерпевшим произошла словесная перепалка на фоне личной неприязни. В результате конфликта злоумышленник начал наносить удары руками в область лица местного жителя, пока мужчина не потерял сознание. Работники заведения, заметив потасовку, нажали на тревожную кнопку.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был доставлен в городскую больницу.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/04/2021
Происшествия
Новокузнецк

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