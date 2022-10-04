Росгвардейцы оказали содействие спасателям в эвакуации граждан при пожаре в Кузбассе

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь гражданам многоквартирного дома, в котором произошло возгорание.

В утреннее время группа задержания в составе сержанта Дениса Журавлева и младшего сержанта Антона Колчанова прибыла на улицу Мира для проверки информации о пожаре в жилом доме. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили задымление в многоэтажке и прибывших сотрудников МЧС России. Для оказания содействия спасателям росгвардейцы приступили к оповещению граждан об опасности. В результате было эвакуировано 45 человек.

Пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир. Обеспечив безопасность гражданам, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия