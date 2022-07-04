Росгвардейцы оказали содействие в задержании подозреваемого в краже инструмента с веранды жилого дома

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования по приметам обнаружил и задержал подозреваемого в краже 22-летнего местного жителя.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимый молодой человек путем разбития окна проник на веранду многоквартирного барака, откуда похитил ручную циркулярную пилу и бензопилу стоимостью 15 000 рублей.

После обнаружения пропажи инструментов хозяин жилища обратился за помощью к правоохранителям, которые установили личность подозреваемого, сдавшего похищенное имущество в одном из городских ломбардов. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого рецидивиста инициаторам розыска.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.