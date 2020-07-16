Росгвардейцы оказывают адресную помощь маломобильным гражданам

В городе Анжеро-Судженск сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии сержант Александр Воропаев и Руслан Сарыев в свободное от службы время оказывает помощь по хозяйству одинокой семейной паре пенсионеров, проживающей в частном доме.

Пожилые супруги по состоянию здоровья не могут самостоятельно должным образом ухаживать за приусадебным участком. Росгвардейцы помогли им навести порядок на придомовой территории, скосили заросли, а также заготовили для пенсионеров дрова.

«О семье, нуждающейся в помощи, узнал от родных, - рассказал сержант Воропаев. - Меня поддержал напарник Руслан, с которым мы решили хоть немного облегчить заботы по хозяйству одиноким пенсионерам».