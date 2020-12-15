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Росгвардейцы по горячим следам разыскали серийного грабителя

В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы обнаружили и задержали 35‑летнего разыскиваемого рецидивиста по подозрению в очередном грабеже.

Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской ломбард на проспекте Кирова. Работница торговой точки пояснила, что несколько минут назад злоумышленник похитил автомобильный аккумулятор и электрическую пилу, после чего скрылся. При просмотре записей с камер видеонаблюдении стражи правопорядка выяснили приметы подозреваемого и приступили к поиску по горячим следам. В результате росгвардейцы задержали злоумышленника в одном из подъездов многоквартирного дома, в котором расположен ломбард. При мужчине был обнаружен похищенный товар. В ходе проверки личности бойцы установили, что задержанный находился в оперативном розыске по подозрению в грабеже. По предварительной информации, накануне злоумышленник в подъезде многоквартирного дома открыто похитил смартфон у горожанина стоимостью 22 000 рублей и скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали неоднократно судимого за кражи и грабежи кузбассовца правоохранителям.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
15/12/2020
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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