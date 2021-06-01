Росгвардейцы по горячим следам задержали серийного магазинного вора

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны разыскал подозреваемого в совершении нескольких краж из торговых точек.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин по улице Софьи Перовской. Предварительно установлено, что неизвестный покупатель сложил в пакет несколько палок колбасы, после чего покинул торговый зал, не оплатив покупку. Работники магазина, заметив злоумышленника, который сел в автомобиль и скрылся, нажали кнопку экстренного вызова группы задержания. Сумма ущерба составила 2 950 рублей.

По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы похитителя и приступили к поиску по горячим следам. Спустя время стражи правопорядка обнаружили и задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель. При нем в пакете находились несколько фильтров для очистки воды. По предварительной информации, задержанный сбыл похищенные деликатесы, после чего отправился в другой магазин и похитил кухонные принадлежности.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.