Росгвардейцы по приметам разыскали магазинного вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал рецидивиста, который может быть причастен к краже из крупной торговой сети.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Желябова обнаружили и остановили подходящего под описание из ориентировки предполагаемого похитителя товара из магазина. В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков, 35-летний местный житель находится в оперативном розыске.

По предварительной информации, задержанный несколькими днями ранее в одном из городских магазинов сложил в карманы своей куртки сырные и мясные деликатесы на сумму около 2 000 рублей, после чего скрылся. Приметы злоумышленника были установлены по записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия похитителя в торговом зале.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия