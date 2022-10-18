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Росгвардейцы по приметам разыскали магазинного вора

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал рецидивиста, который может быть причастен к краже из крупной торговой сети.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Желябова обнаружили и остановили подходящего под описание из ориентировки предполагаемого похитителя товара из магазина. В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков, 35-летний местный житель находится в оперативном розыске.

 По предварительной информации, задержанный несколькими днями ранее в одном из городских магазинов сложил в карманы своей куртки сырные и мясные деликатесы на сумму около 2 000 рублей, после чего скрылся. Приметы злоумышленника были установлены по записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия похитителя в торговом зале.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
18/10/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск

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