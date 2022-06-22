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Росгвардейцы по приметам разыскали похитителя имущества из подъезда многоквартирного дома

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого в похищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки молодого человека. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 20 летний местный житель, подозреваемый в совершении очередного имущественного преступления. По предварительной информации, рецидивист похитил из подъезда многоквартирного дома велосипед, который, накатавшись, он бросил на одной из улиц поселка. После установки местонахождения имущества велобайк был возвращен владельцу, а для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел. В целях сохранности личного имущества Росгвардия рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать велосипед надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/06/2022
Происшествия
Тяжин

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