Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы поблагодарили горожанина за добровольную выдачу револьвера системы "Нагана"

В Анжеро-Судженске 42-летний горожанин выдал сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденный в реке револьвер.

Мужчина сообщил стражам правопорядка, что во время рыбалки уронил связку ключей в воду. С помощью магнита гражданин попытался вытащить свое имущество, однако достал ключи и неизвестную модель пистолета. Являясь владельцем оружия, мужчина знал, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие» и решил добровольно выдать находку правоохранителям. По предварительной информации, выданным образцом может является незарегистрированный нарезной револьвер системы Нагана. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
26/08/2022
Общество
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus