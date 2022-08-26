Росгвардейцы поблагодарили горожанина за добровольную выдачу револьвера системы "Нагана"

В Анжеро-Судженске 42-летний горожанин выдал сотрудникам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденный в реке револьвер.

Мужчина сообщил стражам правопорядка, что во время рыбалки уронил связку ключей в воду. С помощью магнита гражданин попытался вытащить свое имущество, однако достал ключи и неизвестную модель пистолета. Являясь владельцем оружия, мужчина знал, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие» и решил добровольно выдать находку правоохранителям. По предварительной информации, выданным образцом может является незарегистрированный нарезной револьвер системы Нагана. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия