Росгвардейцы поблагодарили кемеровского пенсионера, который больше полувека добросовестно исполняет обязанности владельца оружия

В областной столице инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу навестили 84-летнего владельца оружия Анатолия Никитовича Столянкова. Заместитель начальника ЦЛРР подполковник Алексей Ефремов вручил пенсионеру благодарственное письмо от имени руководства регионального силового ведомства. Анатолий Никитович на протяжении всей жизни не совершил ни одного правонарушения в сфере законодательства об оружии.

«Мы хотим сделать из этого добрую традицию - поощрять самых добросовестных и законопослушных владельцев оружия, - рассказал подполковник Ефремов, - учитывая заслуги Анатолия Никитовича на этом поприще, а также как самому возрастному охотнику, мы решили ему сделать приятный подарок первому».

Анатолий Никитович родился в Кузбассе в 1936 году. По его словам, в тяжелые послевоенные годы кемеровчанину пришлось научиться охотиться. С тех пор он является владельцем оружия, и по сей день продолжает выезжать на охоту, соблюдая требования законодательства. Свои стрелковые навыки самый возрастной охотник области продемонстрировал на полигоне отряда специального назначения «Кузбасс». Своеобразный мастер-класс пенсионер провел для спецназа Росгвардии, продемонстрировав многолетний опыт обращения с оружием.

В настоящий момент на территории Кемеровской области зарегистрировано более 50 000 владельцев оружия. С начала года инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии составили в отношении граждан, нарушивших сроки перерегистрации оружия, свыше 1 200 административных протоколов. За нарушения из оборота росгвардейцы изъяли 1 167 единиц различных стволов, а также 1 000 боеприпасов.

Росгвардия Кузбасса напоминает владельцам гражданского оружия, что документы для продления разрешения следует подавать в подразделения лицензионно-разрешительной работы не позднее, чем за месяц до его окончания. В настоящий момент документы принимаются в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Владельцам оружия следует помнить, что просроченное разрешение является недействительным и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.