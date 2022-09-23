Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца, который добровольно выдал найденное на рыбалке ружье

В городе Березовский 48-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии оружие, которое было утеряно два года назад.

По словам мужчины, он обнаружил ружье со следами сильной коррозии во время рыбалки на берегу реки Барзас. Зная из СМИ, что за добровольную выдачу оружия полагается денежное вознаграждение, он решил выдать находку правоохранителям.

Росгвардейцы поблагодарили горожанина за гражданский поступок и установили, что оружие принадлежит 45-летнему жителю Березовского, который позднее опознал свое утерянное ружье. По предварительной информации, горожанин во время осенней охоты в 2020 году выронил в реку незакрепленное к лодке оружие. За утрату зарегистрированного ружья мужчина был привлечен к административной ответственности.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результату которой нашедшему оружие мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия