Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца, который сдал найденный обрез

В Ленинске-Кузнецком 51-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное на улице оружие.

По словам горожанина, он обнаружил предмет, конструктивно схожий с обрезом, в снегу на одной из городских улиц Ленинска-Кузнецкого. Зная из СМИ, что в регионе действует профилактическая операция по добровольной выдаче незаконного оружия, он решил сразу же сдать подозрительную находку правоохранителям.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили местного жителя за гражданский поступок. По предварительной информации, сданным предметом является обрез гладкоствольного оружия на базе винтовки Бердан. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результату которой мужчина может получить денежное вознаграждение до 2 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно.

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 123 единицы незаконного оружия, а также более 3 100 боеприпасов.

Фото: Росгвардия