Росгвардейцы поблагодарили ленинск-кузнечанина, который добровольно выдал незаконное оружие

В Ленинске-Кузнецком 64-летний местный житель добровольно выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии незарегистрированное оружие. По словам пенсионера, во время уборки квартиры своих покойных родителей он отодвинул один из шкафов, за которым выпал бумажный сверток. Во время осмотра находки он обнаружил неизвестное оружие. Зная, что за хранение незарегистрированного оружия предусмотрена уголовная ответственность, мужчина решил сдать незаконный предмет правоохранителям.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили мужчину за гражданский поступок. По предварительной информации, находкой является охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом ТОЗ-8 калибра 5,6 мм. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионеру может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

С начала года кузбассовцы добровольно выдали стражам правопорядка более 74 единиц незаконного оружия, а также свыше 400 боеприпасов.