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Росгвардейцы поблагодарили мужчину, который добровольно выдал незаконное оружие и боеприпасы, найденные за огородом

Житель села Поломошное Яшкинского района добровольно выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу двуствольное ружье 16 калибра, 40 нарезных патрон и 1 килограмм пороха.

По словам 53-летнего сельчанина, арсенал он обнаружил за огородом благодаря своему псу. Из СМИ мужчина знал, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция, поэтому решил выдать находку стражам правопорядка.

Росгвардейцы поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой кузбассовцу может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 200 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
09/08/2021
Общество
Яшкино

Новости Кузбасса

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