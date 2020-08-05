Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы поблагодарили новокузнечанина, который добровольно выдал найденный пистолет

 В Новокузнецке 47-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительный работы кузбасской Росгвардии найденный на улице предмет, схожий с пистолетом Макаровым. Росгвардейцы установили, что находкой является травматическое оружие, которое ранее было утеряно своим владельцем.  

 Росгвардейцы поблагодарили горожанина за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате новокузнечанину денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей. В отношении владельца оружия, допустившего утрату, составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия». Санкция предусматривает наказание до 2 000 рублей.

  Росгвардия Кузбасса напоминает, что за нарушение правил хранения и ношения оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. Кроме этого, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Им также выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/08/2020
Общество
Топ
Новокузнецк

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Росгвардии Кузбасса подвели промежуточные итоги оперативно-профилактической операции «Оружие»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове выросло число заболевших коронавирусом
Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в городе Кемерово. За прошедшие...
На границе Алтая и Кузбасса усилили работу КПП
Глава Гурьевского района рассказал, что контрольно-пропускные посты на границах Кемеровской области...
94 случая коронавируса за сутки выявили в Кузбассе
Региональный оперативный штаб представил новую сводку по заболеваемости коронавирусной инфекцией...
Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы
Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus