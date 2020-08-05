Росгвардейцы поблагодарили новокузнечанина, который добровольно выдал найденный пистолет

В Новокузнецке 47-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительный работы кузбасской Росгвардии найденный на улице предмет, схожий с пистолетом Макаровым. Росгвардейцы установили, что находкой является травматическое оружие, которое ранее было утеряно своим владельцем.

Росгвардейцы поблагодарили горожанина за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате новокузнечанину денежного вознаграждения в размере 3 000 рублей. В отношении владельца оружия, допустившего утрату, составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия». Санкция предусматривает наказание до 2 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что за нарушение правил хранения и ношения оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. Кроме этого, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Им также выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!