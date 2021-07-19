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Росгвардейцы поблагодарили пенсионера, который добровольно выдал незаконное оружие

    В поселке Тяжин 65-летний местный житель выдал инспектору лицензионно-разрешительной работы Росгвардии двуствольное охотничье ружье. По словам пенсионера, оружие он обнаружил, разбирая вещи покойного тестя. Узнав из СМИ о вознаграждении за добровольную выдачу арсенала, мужчина решил принести находку стражам правопорядка.

    Представитель Росгвардии поблагодарил мужчину за гражданский поступок. Выданным оружием является гладкоствольное ружье 12 калибра, за которое полагается денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/07/2021
Общество
Тяжин

Новости Кузбасса

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