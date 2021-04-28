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Росгвардейцы поблагодарили пенсионера, который добровольно выдал незаконное ружье, найденное в бане

В посёлке Крапивинский к инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса обратился 69-летний пенсионер. Гражданин пояснил, что во время ремонта пола в бане обнаружил неизвестное ружье. Мужчина знал, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие», поэтому решил выдать опасный предмет правоохранителям. Предварительно установлено, что находкой является одноствольное нарезное ружье калибром 5,6 миллиметров.

Инспекторы Росгвардии поблагодарили кузбассовца за гражданский поступок. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Крапивинский
kuzbassnews.ru
28/04/2021
Общество
Крапивинский

Новости Кузбасса

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