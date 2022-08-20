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Росгвардейцы поблагодарили пенсионерку, которая добровольно выдала незаконное оружие

 В поселке Верх-Чебула 68-летняя местная жительница выдала инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии самодельное охотничье ружье.

По словам женщины, оружие она обнаружила, разбирая вещи покойного супруга во время уборки. Узнав от сына, что делать с найденным ружьем, местная жительница сообщила о находке росгвардейцам.

 Представитель Росгвардии поблагодарил женщину за гражданский поступок. Выданным оружием является одноствольное ружье 28 калибра, за которое полагается денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
20/08/2022
Общество
Верх-Чебула
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