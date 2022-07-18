Росгвардейцы поблагодарили пенсионерку за добровольную выдачу револьвера

Пенсионерка сообщила стражам правопорядка, что во время уборки своей квартиры обнаружила револьвер, принадлежащий покойному супругу. Зная из СМИ, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие», она решила добровольно выдать находку правоохранителям. По предварительной информации, выданным образцом является незарегистрированный газовый пистолет револьверного типа. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой женщине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 84 единицы незаконного оружия и более 2,6 тысяч боеприпасов.

Фото: Росгвардия