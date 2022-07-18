Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы поблагодарили пенсионерку за добровольную выдачу револьвера

 Пенсионерка сообщила стражам правопорядка, что во время уборки своей квартиры обнаружила револьвер, принадлежащий покойному супругу. Зная из СМИ, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция «Оружие», она решила добровольно выдать находку правоохранителям. По предварительной информации, выданным образцом является незарегистрированный газовый пистолет револьверного типа. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой женщине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 84 единицы незаконного оружия и более 2,6 тысяч боеприпасов.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
18/07/2022
Общество
Белово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus