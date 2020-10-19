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Росгвардейцы поблагодарили сельчанку за гражданский поступок

 Инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выражают благодарность за гражданский поступок 60-летней жительнице поселка Промышленная, которая выдала правоохранителям найденное оружие.  

 По словам пенсионерки, она разбирала вещи покойного супруга в сарае своего частного дома, когда обнаружила сверток, в котором находилось неизвестное ружье. Сельчанка знала, что за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность, поэтому решила выдать опасный предмет стражам порядка. По предварительной информации, находкой является незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-17. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионерке может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

 Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Промышленная
kuzbassnews.ru
19/10/2020
Общество
Промышленная
Новости Кузбасса

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