Росгвардейцы поблагодарили жительницу Кузбасса за гражданский поступок

В Междуреченске 35-летняя местная жительница добровольно выдала правоохранителям найденное оружие.

По словам горожанки, схожий на боевой пистолет предмет, а также патроны к нему, она обнаружила в квартире покойного родственника. Зная из СМИ, о проведении в Кузбассе бессрочной профилактической операции «Оружие», она решила добровольно принести находку правоохранителям.

Росгвардейцы поблагодарили гражданку за образцовый гражданский поступок. По предварительной информации, выданным образцом является газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, а также 45 патронов калибром 5,6 миллиметров. После проверки и установления характеристик выданного оружия женщина может получить денежное вознаграждение от 2 000 до 10 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия