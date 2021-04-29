Росгвардейцы почтили память ликвидаторов последствий чернобыльской аварии

В Яшкино представители Росгвардии вневедомственной охраны совместно с сотрудниками администрации населенного пункта и непосредственными ликвидаторами последствий аварии в Чернобыле возложили цветы у мемориала посвященного яшкинцам участвовавшим в ликвидации катастрофы.
В прошлом году в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в поселке открыли сквер Памяти Героев. Вместе с памятниками посвященным героям ВОВ, в сквере был установлен и мемориал яшкинцам ликвидаторам техногенных аварий и катастроф.
Росгвардейцы посодействовали организации мероприятия и собрали вместе родственников погибших ликвидаторов, для выказывания общественных почестей героям, рисковавших ради общего блага в честь памятной даты.
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