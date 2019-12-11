Росгвардейцы помогли автовладельцу выбраться из снежного плена

Днем в Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в центральном районе города. В одном из переулков стражи правопорядка заметили застрявший в сугробе автомобиль Лада Гранта. Водитель отечественного автомобиля безуспешно пытался выбраться из снежного плена.
Росгвардейцы прибыли на помощь к горожанину. Автовладелец был рад появлению стражей правопорядка, так как уже продолжительное время не мог разыскать подмогу.
Бойцы Росгвардии, соблюдая все необходимые меры безопасности, взяли автомобиль на буксир и вывезли его на безопасный участок дороги, где не было препятствий к дальнейшему движению.
Горожанин поблагодарил экипаж за отзывчивость, после чего стражи правопорядка продолжили патрулировать городские улицы.
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