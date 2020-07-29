Росгвардейцы помогли дальнобойщику, попавшему в трудную дорожную ситуацию

В пригороде Анжеро-Судженска сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны помогли дальнобойщику из Татарстана, у которого произошла поломка транспортного средства.
Сержанты Роман Бауэр и Руслан Сарыев, находясь на выходном дне, заметили стоявший на обочине большегрузный автомобиль с госномерами Республики Татарстан. Подъехав к нему, росгвардейцы предложили свою помощь.
Вместе с водителем стражи правопорядка установили причину поломки, для устранения которой необходимы были запасные части. В ближайшем населенном пункте росгвардейцы приобрели нужные комплектующие, а также продукты питания и привезли их дальнобойщику.
Водитель поблагодарил отзывчивый экипаж Росгвардии, благодаря которому он сможет продолжить путь домой.
29/07/2020
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