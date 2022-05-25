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Росгвардейцы помогли детям очистить берег реки от мусора

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны со школьниками из класса Росгвардии приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Целью мероприятия является улучшение состояния окружающей среды, экологическое просвещение и благоустройство территорий.

В рамках акции росгвардейцы и школьники очистили от мусора части водоохранной зоны и берега реки Томь на набережной в Кировском районе областного центра. Юные борцы за чистоту с наставниками из Росгвардии собрали несколько десятков килограммов стекла, пластика и бумажных отходов. Весь собранный мусор участники сложили в мешки для вывоза на специальный полигон.

 «Такие мероприятия очень важны, так как с малых лет воспитывают уважение к природе. Процесс уборки живописных мест поможет детям осознать насколько важна наша экология и научит их заботиться о природе в будущем, - рассказал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант Алексей Гавриленко.

 Всего в экологическом событии поучаствовало 150 человек. Кроме юнгвардейцев и стражей правопорядка к уборке присоединились представители администрации города, сотрудники учебных учреждений, а также волонтеры-экологи общественной организации «Делай». По завершению мероприятия участники экологической акции сделали совместные памятные фотографии и пообещали защищать природу родного Кузбасса.

 

Экология
kuzbassnews.ru
25/05/2022
Экология
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