Росгвардейцы помогли эвакуировать людей на пожаре в Новокузнецке

В ночное время росгвардейцы по каналу радиосвязи получили информацию о возгорании в одном из ближайших многоквартирных домов на улице Тореза. Выдвинувшись на место происшествия, росгвардейцы обнаружили задымление в квартире на третьем этаже и немедленно приступили к оповещению спящих жильцов. Всего было эвакуировано до десяти человек.

Прибывшие на адрес пожарные МЧС России ликвидировали возгорание и спасали потерявшего сознание мужчину, в квартире у которого случился пожар.

После ликвидации спасателями угрозы огня и убедившись в безопасности граждан, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия