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Росгвардейцы помогли эвакуировать людей на пожаре в Новокузнецке

 В ночное время росгвардейцы по каналу радиосвязи получили информацию о возгорании в одном из ближайших многоквартирных домов на улице Тореза. Выдвинувшись на место происшествия, росгвардейцы обнаружили задымление в квартире на третьем этаже и немедленно приступили к оповещению спящих жильцов. Всего было эвакуировано до десяти человек.

 Прибывшие на адрес пожарные МЧС России ликвидировали возгорание и спасали потерявшего сознание мужчину, в квартире у которого случился пожар.

 После ликвидации спасателями угрозы огня и убедившись в безопасности граждан, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
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kuzbassnews.ru
31/03/2023
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