Росгвардейцы помогли кемеровчанке разыскать пропавшую мать

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил горожанку, нуждавшуюся в помощи, которая числилась пропавшей.

Ночью росгвардейцы получили информацию, что на улице Пролетарской лежит женщина в бессознательном состоянии. Прибывшие на место сотрудники обнаружили очевидцев, которые рассказали, что занесли пострадавшую в подъезд.

Прибывшая скорая помощь привела женщину в чувство – она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что это 55-летняя местная жительница, которую разыскивала дочь. По предварительной информации, она не выходила на связь с родственницей с прошлого дня, после чего та обратилась за помощью к правоохранителям.

От медицинской помощи женщина отказалась, после чего росгвардейцы передали её инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия