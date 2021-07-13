Росгвардейцы помогли кузбассовцам вернуть похищенные электроинструменты и телевизор

За минувшие выходные экипажи вневедомственной охраны Росгвардии в Междуреченске и Ленинске-Кузнецком задержали рецидивистов, которые похитили бытовую технику и электроинструменты у местных жителей.

В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы прибыли на сигнал о краже к 50 летней горожанке, которая сообщила, что после застолья со знакомыми из ее квартиры пропал телевизор стоимостью 9 000 рублей. В ходе проверки гостей потерпевшей по местам жительства стражи правопорядка задержали 23-летнего горожанина, в доме которого была обнаружена похищенная бытовая техника. По предварительной информации, ранее судимый за имущественное преступление молодой человек похитил телевизор, когда хозяйка спала. На следующий день подозреваемый намеревался сбыть краденное, но был задержан. Похищенное возвращено владелице.

В Междуреченске росгвардейцы прибыли на сигнал местной жительницы, которую якобы не впускала домой родственница. Стражи правопорядка проверили личность заявительницы, которая подходила под описание разыскиваемой в краже. Ей оказалась ранее судимая 31-летняя горожанка, находящаяся в оперативном розыске. Стражи правопорядка задержали женщину для выяснения обстоятельств. По предварительной информации, подозреваемая после ссоры с сожителем похитила из его частного дома шуруповерт и электропилу, после чего сдала электроинструменты в ломбард.

Для дальнейшего разбирательства и установления местонахождения похищенного росгвардейцы передали горожанку сотрудникам органов внутренних дел.