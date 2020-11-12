Росгвардейцы помогли медикам оказать помощь пострадавшей от агрессивного сожителя горожанке

В Кемерове на сутки ограничат подачу отопления Как сообщили в официальном Telegram-канале СГК Кузбасса, сегодня в 10:00 будет остановлена насосная...

Власти бесплатно отдадут вузу кемеровский ботанический сад стоимостью 330 млн рублей Кемеровская администрация отдаст в безвозмездное пользование ботанический сад, который открылся...

Почему кузбасские врачи бегут из сферы здравоохранения Чтобы не быть голословными, журналисты ВашГород.ру сделали запрос в минздрав Кузбасса и выяснили,...