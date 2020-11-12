Росгвардейцы помогли медикам оказать помощь пострадавшей от агрессивного сожителя горожанке

В городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее судимого 31-летнего местного жителя, который табуретом избил сожительницу.
В вечернее время росгвардейцы прибыли в двухквартирный жилой дом по сигналу от бригады медиков, которые не могли оказать помощь пострадавшей 35-летней горожанке из-за нахождения в жилище агрессивного мужчины. По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков в компании друзей хозяин квартиры повел себя неадекватно и табуретом нанес удар по голове своей сожительнице. Один из гостей вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи. Росгвардейцы задержали в жилище подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. Пострадавшая была госпитализирована.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину правоохранителям.
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