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Росгвардейцы помогли медикам оказать помощь пострадавшей от агрессивного сожителя горожанке

В городе Белово экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее судимого 31-летнего местного жителя, который табуретом избил сожительницу.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в двухквартирный жилой дом по сигналу от бригады медиков, которые не могли оказать помощь пострадавшей 35-летней горожанке из-за нахождения в жилище агрессивного мужчины. По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков в компании друзей хозяин квартиры повел себя неадекватно и табуретом нанес удар по голове своей сожительнице. Один из гостей вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи. Росгвардейцы задержали в жилище подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. Пострадавшая была госпитализирована.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину правоохранителям.

Образование
Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
12/11/2020
Образование
Происшествия
Белово
Новости Кузбасса

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