Росгвардейцы помогли найти местной жительнице пропавшего сына

В поселке Тяжин росгвардейцы вневедомственной охраны помогли отыскать без вести пропавшего кузбассовца, который несколькими днями ранее ушел из дома и не вернулся. За помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщив, что все это время ее сын не выходил на связь.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны обнаружили подходящего под описание пропавшего, который прибыл в поселок на междугороднем автобусе. В ходе проверки его личности факт нахождения 28-летнего тяжинца в розыске подтвердился. Мужчина пояснил, что вместе с другом без предупреждения близких, отправился в Мариинск, оставив дома сотовый телефон.
Росгвардейцы передали пропавшего инициаторам розыска.
29/07/2020
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