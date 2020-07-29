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Росгвардейцы помогли найти местной жительнице пропавшего сына

  В поселке Тяжин росгвардейцы вневедомственной охраны помогли отыскать без вести пропавшего кузбассовца, который несколькими днями ранее ушел из дома и не вернулся. За помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщив, что все это время ее сын не выходил на связь.

 В ходе поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны обнаружили подходящего под описание пропавшего, который прибыл в поселок на междугороднем автобусе. В ходе проверки его личности факт нахождения 28-летнего тяжинца в розыске подтвердился. Мужчина пояснил, что вместе с другом без предупреждения близких,  отправился в Мариинск, оставив дома сотовый телефон. 

  Росгвардейцы передали пропавшего инициаторам розыска.

Общество
Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/07/2020
Общество
Происшествия
Тяжин

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