Росгвардейцы помогли новокузнечанину вернуть похищенное имущество

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал троих подозреваемых, которые отняли имущество квартиросъёмщика.
В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал 35-летнего потерпевшего. По предварительной информации, горожанин снимает жилье вместе со знакомым. Вернувшись после работы, потерпевший застал второго квартиросъемщика в компании двоих приятелей. Троица устроила застолье, которое стало поводом для конфликта. В результате ссоры подвыпившие граждане под угрозой физической расправы забрали у потерпевшего денежные средства, банковскую карту и ключи от квартиры, потребовав немедленно покинуть жилище. Квартиросъёмщик сразу же обратился к правоохранителям. Задержанными оказались не судимые кузбассовцы с признаками алкогольного опьянения 28, 32 и 44 лет.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали троицу сотрудникам полиции. Имущество возвращено законному владельцу.
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