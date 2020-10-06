Росгвардейцы помогли новокузнечанину вернуть похищенное имущество

В Кемерове на Кузбасском мосту автомобиль снёс дорожное ограждение На улице Терешковой, в районе Кузбасского моста, легковой автомобиль снёс дорожное ограждение....

В Кузбассе 15-летний подросток погиб в гараже из-за паров бензина В отдел полиции сигнал поступил в 21:30. Выяснилось, что подросток в гараже частного дома переливал...

Сквер Кузнецова снова уйдёт под снег недоделанным Все лето оформляли сквер имени Героя Социалистического Труда СССР А.Ф. Кузнецова.