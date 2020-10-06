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Росгвардейцы помогли новокузнечанину вернуть похищенное имущество

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал троих подозреваемых, которые отняли имущество квартиросъёмщика.

    В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал 35-летнего потерпевшего. По предварительной информации, горожанин снимает жилье вместе со знакомым. Вернувшись после работы, потерпевший застал второго квартиросъемщика в компании двоих приятелей. Троица устроила застолье, которое стало поводом для конфликта. В результате ссоры подвыпившие граждане под угрозой физической расправы забрали у потерпевшего денежные средства, банковскую карту и ключи от квартиры, потребовав немедленно покинуть жилище. Квартиросъёмщик сразу же обратился к правоохранителям. Задержанными оказались не судимые кузбассовцы с признаками алкогольного опьянения 28, 32 и 44 лет.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали троицу сотрудникам полиции. Имущество возвращено законному владельцу.

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/10/2020
Происшествия
Новокузнецк
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