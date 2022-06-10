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Росгвардейцы помогли новокузнечанину вернуть утраченную банковскую карту

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который расплатился за товар чужой банковской картой.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазин по улице Кирова. На месте происшествия работница торговой точки пояснила, что причиной вызова стал конфликт с одним из покупателей, который отказывался оплачивать товар, но по прибытию стражей правопорядка совершил покупку кофе банковской картой, а затем поспешил к выходу. Одновременно к стражам правопорядка обратился 24 летний местный житель, пояснивший, что обнаружил утрату своей кредитки после получения СМС-оповещения о списании денежных средств.

 В целях проверки причастности к пропаже банковской карты покупателя, у которого ранее случился конфликт с продавцом, росгвардейцы остановили подозреваемого на улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 54 летний местный житель, признавший, что обнаружил кредитку на полу в торговом зале и вместо того, чтобы вернуть платежное средство владельцу, совершил оплату товара. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел, а банковская карта возращена владельцу.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

 

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/06/2022
Происшествия
Новокузнецк

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