Росгвардейцы помогли оказать помощь пострадавшей от агрессивного сожителя

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 41-летнего злоумышленника, который причинил ножевое ранение своей сожительнице.

На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал от бригады медиков, которые направлялись для оказания медицинской помощи 36-летней пострадавшей от рук агрессивного сожителя. Прибывшие в многоквартирный дом на улице Кирова росгвардейцы задержали хозяина жилища. По предварительной информации, между сожителями произошел словесный конфликт, в результате которого подозреваемый нанес женщине ранение кухонным ножом. Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, которые сообщили о происшествии правоохранителям. Горожанка была госпитализирована, а задержанного росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.