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Росгвардейцы помогли пенсионерке разыскать пропавшего сельчанина, которого она приютила

В вечернее время в поселке Тисуль экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам разыскал пропавшего без вести 63‑летнего мужчину.

За помощью к стражам правопорядка обратилась 65-летняя жительница поселка Тяжин. Она рассказала, что приютила у себя дома мужчину, который ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Пропавшего гражданина росгвардейцы обнаружили на одной из улиц в соседнем селе с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, сельчанин без предупреждения благодетельницы отправился распивать спиртные напитки к знакомым в Тисуль, и более суток его местонахождение было не известно.

Росгвардейцы передали сельчанина инициаторам розыска.   

Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
12/10/2020
Общество
Тисуль
Новости Кузбасса

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