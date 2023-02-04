Росгвардейцы помогли пожилому жителю Кузбасса справиться с последствиями обильного снегопада

В поселке Тисуль сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Дмитрий Гура и младший сержант Иван Семенов в рамках акции «Добрые дела с Росгвардией» помогли пенсионеру отчистить территорию частного дома от скопившегося снега.

Находясь на выходном дне, напарники направлялись по своим делам, когда заметили во дворе одного из частных домов пожилого мужчину, который с трудом перекидывал снег на приусадебном участке. Стражи правопорядка предложили помочь пенсионеру и в течение нескольких часов отчистили территорию частного дома от большого количества снежной массы. Местный житель признался, что проживает один в частном доме и в силу преклонного возраста справляться с повседневными обязанностями по хозяйству становится все труднее.

Пенсионер поблагодарил стражей правопорядка за отзывчивость и пожелал росгвардейцам удачи на службе и крепкого здоровья.

Фото: Росгвардия