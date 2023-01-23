Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли разыскать пропавшего подростка в Кузбассе

 В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Вадима Березового, сержанта Алексея Шамагонова помогли вернуть отцу пропавшую дочь.

Вечером росгвардейцы получили ориентировку на 13-летнюю горожанку, которая после школы не вернулась домой. Вскоре стражи правопорядка обнаружили пропавшую девочку в городском парке. По предварительной информации, школьница без предупреждения отправилась на вечернюю прогулку с разряженным телефоном. Не дождавшись возращения дочери, отец обратился за помощью к правоохранителям, которые в течение часа разыскали ребенка.

 Стражи правопорядка обеспечили безопасность несовершеннолетней горожанки и помогли ей вернуться домой.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
23/01/2023
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus