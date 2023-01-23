Росгвардейцы помогли разыскать пропавшего подростка в Кузбассе

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Вадима Березового, сержанта Алексея Шамагонова помогли вернуть отцу пропавшую дочь.

Вечером росгвардейцы получили ориентировку на 13-летнюю горожанку, которая после школы не вернулась домой. Вскоре стражи правопорядка обнаружили пропавшую девочку в городском парке. По предварительной информации, школьница без предупреждения отправилась на вечернюю прогулку с разряженным телефоном. Не дождавшись возращения дочери, отец обратился за помощью к правоохранителям, которые в течение часа разыскали ребенка.

Стражи правопорядка обеспечили безопасность несовершеннолетней горожанки и помогли ей вернуться домой.

Фото: Росгвардия