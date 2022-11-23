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Росгвардейцы помогли вернуть имущество кемеровчанину, ставшему жертвой уличного грабителя

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал грабителя, который похитил у горожанина новый смартфон.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о грабеже на проспект Ленинградский. За помощью к правоохранителям обратился 51 летний местный житель, сообщивший, что неизвестный выхватил из его рук только что приобретенный смартфон стоимостью 15 000 рублей и скрылся.

 Росгвардейцы выяснили приметы похитителя и приступили к поискам по горячим следам. Вскоре стражи правопорядка обнаружили подозрительного прохожего, который при виде патрульных попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый за грабеж местный житель, при досмотре у которого был найден похищенный телефон. Кроме этого, стражи правопорядка установили, что задержанный находится в оперативном розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел, а похищенное имущество возвращено владельцу.

 Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
23/11/2022
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