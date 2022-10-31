Росгвардейцы помогли вернуть имущество новокузнечанину, который оставил свой телефон у агрессивного знакомого

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог вернуть потерпевшему смартфон и задержали его обидчика.

В утреннее время 29-летний новокузнечанин со следами физического насилия обратился за помощью к правоохранителям, пояснив, что боится возвращаться за сотовым телефоном к неадекватному знакомого. Стражи правопорядка взяли на борт потерпевшего и отправились в квартиру по улице Советской Армии. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали 22-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и хозяином жилища возник словесный конфликт, в ходе которого задержанный нанес несколько ударов по лицу гостя. Избитый горожанин покинул жилище, но оставил в квартире свой мобильный телефон, за которым не решился возвращаться без правоохранителей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия