Росгвардейцы помогли вернуть кузбассовцу похищенный сотовый телефон

В вечернее время стражи правопорядка получили сигнал от 39-летнего хозяина квартиры на улице Топкинской о краже его имущества. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили приметы злоумышленника и направились на отработку возможных мест его нахождения. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали подозреваемого около многоквартирного дома по улице Водоканальной. Задержанным оказался ранее судимый за кражу местный житель с признаками алкогольного опьянения. На место задержания росгвардейцы вызвали сотрудников СОГ. Кроме того, в квартире злоумышленника был найден похищенный телефон стоимостью 10 000 рублей.

По предварительной информации, утром к потерпевшему в квартиру пришел злоумышленник. После ухода гостя хозяин жилища обнаружил пропажу своего гаджета и сообщил об этом правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия