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Росгвардейцы помогли вернуть кузбассовцу похищенный сотовый телефон

 В вечернее время стражи правопорядка получили сигнал от 39-летнего хозяина квартиры на улице Топкинской о краже его имущества. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили приметы злоумышленника и направились на отработку возможных мест его нахождения. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали подозреваемого около многоквартирного дома по улице Водоканальной. Задержанным оказался ранее судимый за кражу местный житель с признаками алкогольного опьянения. На место задержания росгвардейцы вызвали сотрудников СОГ. Кроме того, в квартире злоумышленника был найден похищенный телефон стоимостью 10 000 рублей.

 По предварительной информации, утром к потерпевшему в квартиру пришел злоумышленник. После ухода гостя хозяин жилища обнаружил пропажу своего гаджета и сообщил об этом правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
04/08/2022
Происшествия
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