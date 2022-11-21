Росгвардейцы помогли вернуть в торговую точку похищенную электроннику

Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого в совершении имущественного преступления.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Кирова обнаружили и задержали подходящего под ориентировку разыскиваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, при досмотре у которого обнаружена похищенная портативная музыкальная колонка.

По предварительной информации, камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов цифровой и бытовой техники, зафиксировали действия злоумышленника, который вынес под одеждой из торговой точки неоплаченное музыкальное устройство. Приметы похитителя с видеозаписи поступили экипажу Росгвардии, который вскоре разыскал виновника.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия