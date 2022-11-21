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Росгвардейцы помогли вернуть в торговую точку похищенную электроннику

  Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого в совершении имущественного преступления.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Кирова обнаружили и задержали подходящего под ориентировку разыскиваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, при досмотре у которого обнаружена похищенная портативная музыкальная колонка.

 По предварительной информации, камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов цифровой и бытовой техники, зафиксировали действия злоумышленника, который вынес под одеждой из торговой точки неоплаченное музыкальное устройство. Приметы похитителя с видеозаписи поступили экипажу Росгвардии, который вскоре разыскал виновника.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/11/2022
Происшествия
Новокузнецк

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