Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли вернуть жительнице Анжеро-Судженска похищенный телефон

За помощью к правоохранителям обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила о пропаже смартфона из своей квартиры. В совершении имущественного преступления женщина заподозрила свою знакомую, которая на днях навещала потерпевшую. В целях проверки данной информации росгвардейцы установили личность предполагаемой виновницы и в ходе патрулирования задержали ее на одной из городских улиц. Ей оказалась безработная 40-летняя местная жительница, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. Задержанная признала вину, сообщив, что похищенный телефон находится у нее дома. Предварительно установлено, что злоумышленница намеревалась сбыть смартфон приятельницы в ломбарде. Для последующего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую сотрудникам органов внутренних дел, а похищенное имущество возвращено законной владелице.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
14/06/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus