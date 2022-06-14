Росгвардейцы помогли вернуть жительнице Анжеро-Судженска похищенный телефон

За помощью к правоохранителям обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила о пропаже смартфона из своей квартиры. В совершении имущественного преступления женщина заподозрила свою знакомую, которая на днях навещала потерпевшую. В целях проверки данной информации росгвардейцы установили личность предполагаемой виновницы и в ходе патрулирования задержали ее на одной из городских улиц. Ей оказалась безработная 40-летняя местная жительница, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение. Задержанная признала вину, сообщив, что похищенный телефон находится у нее дома. Предварительно установлено, что злоумышленница намеревалась сбыть смартфон приятельницы в ломбарде. Для последующего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую сотрудникам органов внутренних дел, а похищенное имущество возвращено законной владелице.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.