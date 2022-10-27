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Росгвардейцы помогли юной горожанке вернуться домой

 В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Сергея Перекопновского и младшего сержанта Егора Пономаренко оперативно отыскал 6-летнюю девочку, которая не вернулась домой со школы.

В дневное время к правоохранителям за помощью обратилась местная жительница, которая не дождалась возвращения с уроков 6-летней дочери. Приметы девочки были сразу же переданы всем патрульным Росгвардии, задействованным в единой системе дислокации. В ходе поисковых мероприятий экипаж Сергея и Егора обнаружил разыскиваемую девочку в городском парке со сверстником. Выяснилось, что девочка после уроков отправилась на прогулку в парк с одноклассником, позабыв предупредить родителей.

 Росгвардейцы, обеспечив безопасность школьникам, вызвали на место сотрудницу ПДН, после чего доставили девочку домой.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/10/2022
Общество
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