Росгвардейцы помогли жительнице Юрги найти потерявшуюся семилетнюю дочь

При содействии сотрудников вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в городе Юрге найдена и передана матери 7-летняя местная жительница, самовольно покинувшая дом и ушедшая в неизвестном направлении без сопровождения взрослых.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило в правоохранительные органы в вечернее время. Ближайший экипаж вневедомственной охраны прибыл по указанному адресу, где его встретила 34-летняя мать девочки. Женщина пояснила, что отошла из дома по делам и по возвращении не обнаружила в квартире свою дочь, которую оставила там с бабушкой.

Для скорейшего нахождения пропавшего ребёнка заявительнице было предложено объехать район вместе со стражами правопорядка на патрульном автомобиле. Спустя некоторое время росгвардейцы заметили около торгового центра одинокую малолетнюю девочку, которую сразу же признала обеспокоенная мать. Ребёнка вместе с мамой патрульные доставили к месту жительства.