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Росгвардейцы поучаствовали в ярмарке вакансий для новокузнецких студентов

 В Сибирском государственном индустриальном университете прошла ярмарка вакансий для будущих выпускников вуза.

Специалисты различных отраслей и специальностей презентовали учащимся свои организации и имеющиеся свободные вакансии. Среди почетных гостей оказались представители территориального органа Росгвардии из ОМОНа и вневедомственной охраны.

 Росгвардейцы рассказали студентам о задачах своих подразделений, льготах и преимуществах службы. Стражи правопорядка ответили на интересующие вопросы учащихся и пригласили в свои ряды.

 На сегодняшний день Росгвардия по Кузбассу осуществляет набор на службу в региональные подразделения ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы. Подробнее об имеющихся вакансиях можно узнать на официальном сайте территориального органа 42.rosguard.gov.ru в разделе ВАКАНСИИ.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/10/2022
Образование
Новокузнецк
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