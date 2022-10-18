Росгвардейцы поучаствовали в ярмарке вакансий для новокузнецких студентов

В Сибирском государственном индустриальном университете прошла ярмарка вакансий для будущих выпускников вуза.

Специалисты различных отраслей и специальностей презентовали учащимся свои организации и имеющиеся свободные вакансии. Среди почетных гостей оказались представители территориального органа Росгвардии из ОМОНа и вневедомственной охраны.

Росгвардейцы рассказали студентам о задачах своих подразделений, льготах и преимуществах службы. Стражи правопорядка ответили на интересующие вопросы учащихся и пригласили в свои ряды.

На сегодняшний день Росгвардия по Кузбассу осуществляет набор на службу в региональные подразделения ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы. Подробнее об имеющихся вакансиях можно узнать на официальном сайте территориального органа 42.rosguard.gov.ru в разделе ВАКАНСИИ.

Фото: Росгвардия