Росгвардейцы поздравили с Новым годом детей сотрудников вневедомственной охраны

В Осинниках начальник филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов вместе с коллегами поздравил с Новым годом детей сотрудников вневедомственной охраны.

Юрий Валерьевич пожелал ребятам успехов в учебе и творчестве, веру в себя и свои мечты. Кроме этого, начальник отдела отметил, что их родители ежедневно стоят на страже порядка, вносят неоценимый вклад в безопасность граждан и являются примерами для своих детей.

В конце встречи подполковник Юрий Потапов вручил новогодние сладкие подарки юным горожанам.

Фото: Росгвардия