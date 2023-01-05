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Росгвардейцы поздравили с Новым годом детей сотрудников вневедомственной охраны

 В Осинниках начальник филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов вместе с коллегами поздравил с Новым годом детей сотрудников вневедомственной охраны.

Юрий Валерьевич пожелал ребятам успехов в учебе и творчестве, веру в себя и свои мечты. Кроме этого, начальник отдела отметил, что их родители ежедневно стоят на страже порядка, вносят неоценимый вклад в безопасность граждан и являются примерами для своих детей.

 В конце встречи подполковник Юрий Потапов вручил новогодние сладкие подарки юным горожанам.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Осинники
kuzbassnews.ru
05/01/2023
Общество
Осинники
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