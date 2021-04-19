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Росгвардейцы поздравили труженицу тыла с Днем ветерана

В поселке Малиновка Калтанского городского округа сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны в День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск навестили 94-летнюю Анорину Прасковью Трофимовну.

Бойцы поздравили ветерана с праздником и принесли ей гостинцы. Для росгвардейцев осинниковского филиала встречи с Прасковьей Трофимовной стали традицией более года назад. Бабушка после смерти родных осталась одна и заботу о ней взяли на себя стражи правопорядка. Раньше ветеран жила в частном доме и росгвардейцы регулярно ее навещали, чтобы помочь по хозяйству. Теперь у нее есть своя теплая и уютная комната, однако встречи с росгвардейцами продолжились.

С 1941 по 1945 годы Прасковья Трофимовна трудилась в колхозе в Алтайском крае. После Великой Отечественной войны труженица тыла переехала в Кузбасс, который стал для нее родным. С 1969 года до выхода на заслуженный отдых Прасковья Трофимовна работала в сторожевой службе – прообразе современной вневедомственной охраны.

Молодое поколение сотрудников Росгвардии не забывает ветерана. Стражи правопорядка регулярно навещают труженицу тыла, поздравляют с памятными датами и помогают ей в домашних делах.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
19/04/2021
Общество
Калтан

Новости Кузбасса

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