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Росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Международным женским днем

 В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в канун Международного женского дня навестили ветерана Великой Отечественной войны Елизавету Степановну Закирову.

В ходе встречи росгвардейцы не только поздравили 92-летнюю труженицу тыла с праздником весны, но также оказали благотворительную помощь. Стражи правопорядка помогли одиноко проживающей горожанке очистить территорию ее частного дома от скопившегося снега.

 Росгвардейцы поздравили ветерана с приближающимся женским праздником, вручили подарки, пожелав крепкого здоровья, и поблагодарили ее за героический труд. В годы Великой Отечественной войны Елизавета Степановна, будучи совсем юной, была вынуждена наравне со взрослыми трудиться в одном из юргинских колхозов и вносить свой посильный вклад в Победу над фашизмом.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
09/03/2023
Общество
Анжеро-Судженск
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