Росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Международным женским днем

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в канун Международного женского дня навестили ветерана Великой Отечественной войны Елизавету Степановну Закирову.

В ходе встречи росгвардейцы не только поздравили 92-летнюю труженицу тыла с праздником весны, но также оказали благотворительную помощь. Стражи правопорядка помогли одиноко проживающей горожанке очистить территорию ее частного дома от скопившегося снега.

Росгвардейцы поздравили ветерана с приближающимся женским праздником, вручили подарки, пожелав крепкого здоровья, и поблагодарили ее за героический труд. В годы Великой Отечественной войны Елизавета Степановна, будучи совсем юной, была вынуждена наравне со взрослыми трудиться в одном из юргинских колхозов и вносить свой посильный вклад в Победу над фашизмом.

Фото: Росгвардия