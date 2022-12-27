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Росгвардейцы предотвратил уничтожение автомобиля кузбассовца

 В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Сергея Перекопновского и сержанта Дениса Журавлева ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о пожаре во двор многоквартирного дома на улице 1 Мая. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили мужчину, который пытался снегом потушить охваченный огнем салон автомобиля «Лада Калина». Росгвардейцы вызвали на адрес пожарный расчет и до их прибытия с помощью огнетушителя ликвидировали возгорание.

 По предварительной информации, у 47-летнего автолюбителя во время поездки воспламенилась приборная панель. Мужчина остановил машину и безуспешно попытался снегом устранить горение. Очевидец произошедшего сообщил в экстренные службы об инциденте, информация о котором поступила ближайшему экипажу Росгвардии.

 Благодаря оперативным действиям росгвардейцев ущерб автолюбителю был минимизирован. Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за спасение имущества, после чего экипаж Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Общество
Киселевск
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