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Росгвардейцы предотвратили потасовку на охраняемом объекте

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте и задержал предполагаемую виновницу в причинении вреда здоровью посетительнице ресторана.

 В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» на одно из охраняемых предприятий общественного питания. На месте происшествия росгвардейцы прекратили конфликт между отдыхающими в количестве до десяти человек.

 По предварительной информации, между посетителями ресторана на фоне употребления спиртных напитков произошла ссора, в результате которой 43-летняя местная жительница нанесла удар стеклянной бутылкой по голове 26-летней оппонентки. Для пресечения противоправных действий работница заведения нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Росгвардейцы успокоили конфликтующих граждан и задержали предполагаемую зачинщицу конфликта, которая причинила насилие в отношении посетительницы. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанную новокузнечанку сотрудникам органов внутренних дел. Прибывшая медицинская бригада госпитализировала пострадавшую.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/12/2022
Происшествия
Новокузнецк
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